Україна входить до опалювального сезону із високими запасами палива - Міненерго

Україна має достатні запаси енергоресурсів для проходження осінньо-зимового періоду 2020/2021.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у довідці Міністерства енергетики.

Станом на 4 вересня 2020 року запаси палива становлять: вугілля на складах – 3 млн тонн, що на 2,15 млн тонн більше проти відповідного періоду минулого року (359%), мазуту – 46,6 тис. тонн, що на 14,2 тис. тонн більше, ніж мали минулого року (144 %), газу у підземних сховищах – 25, 6 млрд куб. метрів, що становить 139 % проти відповідного періоду минулого року.

Підготовка до осінньо-зимового сезону розпочалася наприкінці липня. Як зазначала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, Україна входить до опалювального сезону із стабільно високими запасами палива.

Як повідомлялося, 22 липня 2020 року розпорядженням Кабінету Міністрів затверджено План заходів з підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду 2020/21 року та його проходження.