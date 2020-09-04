Комунальники запевняють, що столиця готова до початку опалювального сезону

КП "Київтеплоенерго" виконало цьогорічну програму ремонтів та підготувало до осінньо-зимового періоду 2020-2021 столичні станції теплопостачання і котельні в усіх районах Києва.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба підприємства.

"Київтеплоенерго перевірило роботу обладнання по завершенню ремонтів на всіх котельнях та станціях тепла: до роботи під навантаженням взимку вони готові. Завдяки виконанню щорічної програми ремонтів ми забезпечуємо надійну роботу обладнання. Це завжди невід’ємна частина підготовки до опалювального періоду, адже від роботи обладнання теплоджерел залежить надійність теплопостачання понад 40 % наших клієнтів", – зазначив Василь Деревицький, директор СП "Київські теплові мережі" КП "Київтеплоенерго".

Основні види робіт, які виконувалися, мають різні ступені складності: це ремонт котлів, систем горіння, насосів, газо- й теплопроводів, димових труб та іншого обладнання, за допомогою якого виробляється тепло для киян. У опалювальний сезон усі котельні та станції теплопостачання міста генерують до 50 % загального обсягу теплової енергії для потреб Києва.

Серед найбільших об’єктів, де проводились ремонти: районні котельні "Виноградар", "Микільська Борщагівка", "Нивки", "Молодь", "Відрадний", "Воскресенка". Та більш масштабні – станції тепла "Біличі", "Позняки", СТ-1, СТ-2.

У підприємстві зазначили, що система теплопостачання міста складається з кількох типів джерел генерації: теплоелектроцентралі (ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6), на яких виробляють теплову та електричну енергію; станції теплопостачання (СТ), а також районні та квартальні котельні, що забезпечують споживачів опаленням та гарячою водою.

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Як повідомлялося, Київська житлово-комунальна інспекція (Управління самоврядного контролю КМДА) розпочинає перевірку готовності житлових будинків до опалювального сезону.

Фото: Київтеплоенерго