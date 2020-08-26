В Україні через негоду 139 населених пунктів залишились без світла

На території України станом на ранок 26 серпня внаслідок сильного дощу та поривів вітру знеструмлено 139 населених пунктів у Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС. Як зазначається в повідомленні, станом на 7 год. 26 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 139 населених пунктів у 4 областях, а саме: Житомирська – 68, Київська – 54, Вінницька – 14, Черкаська – 3. Читайте також: Столичні комунальники працюють у посиленому режимі через зливу До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.