В Україні через негоду 139 населених пунктів залишились без світла

В Україні через негоду 139 населених пунктів залишились без світла

Укрінформ
На території України станом на ранок 26 серпня внаслідок сильного дощу та поривів вітру знеструмлено 139 населених пунктів у Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

Як зазначається в повідомленні, станом на 7 год. 26 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 139 населених пунктів у 4 областях, а саме: Житомирська – 68, Київська – 54, Вінницька – 14, Черкаська – 3.

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До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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