Столичні комунальники працюють у посиленому режимі через зливу

Гідрослужба КК «Київавтодор» працює в посиленому режимі через зливу, яка триває у Києві.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"У Києві оголошено штормове попередження: синоптики прогнозують сьогодні, 25 серпня, зливи протягом дня та вночі, над містом – грозовий фронт (жовтий рівень небезпечності). У зв’язку із цим гідрослужба КК «Київавтодор» працює в посиленому режимі", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на місцях можливих підтоплень чергує техніка: 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів для ліквідації наслідків негоди.

Комунальна корпорація закликає водіїв бути обачними на дорогах.

Як повідомлялося, на переважній частині території України 25 серпня передбачається мінлива хмарність, короткочасні дощі з грозами.