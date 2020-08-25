Столичні комунальники працюють у посиленому режимі через зливу

Столичні комунальники працюють у посиленому режимі через зливу

Укрінформ
Гідрослужба КК «Київавтодор» працює в посиленому режимі через зливу, яка триває у Києві.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"У Києві оголошено штормове попередження: синоптики прогнозують сьогодні, 25 серпня, зливи протягом дня та вночі, над містом – грозовий фронт (жовтий рівень небезпечності). У зв’язку із цим гідрослужба КК «Київавтодор» працює в посиленому режимі", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на місцях можливих підтоплень чергує техніка: 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів для ліквідації наслідків негоди.

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Комунальна корпорація закликає водіїв бути обачними на дорогах.

Як повідомлялося, на переважній частині території України 25 серпня передбачається мінлива хмарність, короткочасні дощі з грозами.

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