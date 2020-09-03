Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету на 14,3% податків більше

Платниками Офісу великих платників податків ДПС за січень-серпень 2020 року забезпечено збір платежів до Державного бюджету в розмірі 282,2 млрд грн, що на 35,4 млрд грн або на 14,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс великих платників податків. Зазначається, що в розрізі основних податків до держбюджету надійшло: податку на додану вартість - 88,7 млрд грн, податку на прибуток – 50,6 млрд грн, акцизного податку – 48,7 млрд грн. Читайте також: Рада у першому читанні підтримала проєкт про стимули для іноземних інвесторів В Офісі великих платників податків ДПС відмітили зростання надходжень по акцизному податку на 5,6 млрд грн, або на 13,1%.