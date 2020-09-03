Економічна політика України отримує позитивні оцінки міжнародних агентств – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав підвищення рейтингу важливим сигналом, який демонструє, що економічна політика уряду та Президента отримує позитивні оцінки від міжнародних фінансових агентств.

Про це глава уряду написав у Фейсбуці, коментуючи те, що одне з топових рейтингових агентств R&I (Японія) підвищило суверенний кредитний рейтинг України з "B" до "B+", повідомляє Укрінформ.

"Таке підвищення рейтингу – це важливий сигнал, який демонструє, що економічна політика уряду та Президента отримує позитивні оцінки від міжнародних фінансових агентств. У 2021 R&I, так само як і наш уряд, очікує зростання економіки країни на 4+%", - підкреслив Шмигаль.

За його словами, подальший прогноз R&I по рейтингу – стабільний.

Прем'єр відзначив, що агентство дає наступний прогноз: «Покращена політична та соціальна стабільність під очільництвом В. Зеленського дозволить уряду України сфокусуватися над завданням із відновлення економіки».

За його словами, для України важливо продовжити співпрацю з МВФ, Світовим банком та Європейським Союзом.

«Нам також важливо продовжити нашу співпрацю з МВФ, Світовим банком та Європейським Союзом, які підтримують нашу країну та реформи, які ми впроваджуємо. Це дасть змогу забезпечити подальшу макрофінансову та макроекономічну стабільність в Україні. Дуже важливо, що міжнародні агентства та фінансові кола позитивно оцінюють ті зміни, які уряд впроваджує в економічно-фінансовому секторі», - відзначив Шмигаль.

Як повідомлялося, японське кредитне рейтингове агентство Rating and Investment Information (R&I) підвищило суверенний кредитний рейтинг України з B до B+, прогноз - стабільний.