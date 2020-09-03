Японське агентство R&I підвищило кредитний рейтинг України до B+

Японське кредитне рейтингове агентство Rating and Investment Information (R&I) підвищило суверенний кредитний рейтинг України з B до B+, прогноз - стабільний.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Японське кредитне агентство R&I зазначає, що фінансова підтримка України Міжнародним валютним фондом разом з кредитами від Світового банку та Європейського союзу допоможуть задовільнити потреби уряду у фінансуванні. Агентство очікує, що покращена політична та соціальна стабільність дозволить уряду сфокусуватись на відновленні економіки країни.

Падіння економіки України в 2020 році здебільшого спричинене пандемією коронавірусу, карантинними обмеженнями та економічним падінням в країнах Європи – основними торговельними партнерами України в експорті товарів та послуг.

Аналітики агентства R&I прогнозують, що сприятливі економічні умови та консервативна бюджетна політика України повернеться в наступному році. Очікується, що Україна продовжить структурні реформи, які в тому числі передбачені програмою МВФ.

Аналітики агентства відзначили, що міжнародні резерви України зростають, зовнішній борг до ВВП зменшується, а показник державного боргу до ВВП скоротився до 44,3% станом на кінець 2019 року.

Як повідомляв Укрінформ, на початку серпня Японське рейтингове агентство Rating and Investment Information підвищило суверенний кредитний рейтинг України на дві позиції з CCC+ до B, прогноз - стабільний.