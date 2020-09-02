Верховна Рада ухвалила Закон "Про надання будівельної продукції на ринку" (№2698), який гармонізує українське законодавство з європейським.

Як передає кореспондент Укрінформу, закон підтримали 322 народних депутата.

"Метою і завданнями прийняття законопроєкту є встановлення гармонізованих з європейськими умов надання на ринку будівельної продукції та адаптація чинного законодавства до їх запровадження", - йдеться у пояснювальній записці.

Закон передбачає: встановлення кола зобов’язань учасників ринку; визначення засад декларування технічних показників будівельної продукції; запровадження механізмів визначення технічних показників суттєвих характеристик; встановлення основних вимог до споруд; запровадження механізмів забезпечення взаємозв’язку нормативних вимог до інженерних та конструктивних систем споруд та будівельної продукції.

Закон ухвалено для сприяння гармонізації національного законодавства з європейським, створення умов для вільного пересування товарів та послуг на ринку, підвищення інвестиційної привабливості України підвищення безпеки і надійності будівель та споруд, запровадження механізмів забезпечення взаємозв’язку нормативних вимог до інженерних та конструктивних систем споруд та будівельної продукції.

Автори також прогнозують, що у середньостроковій перспективі реалізація положень закону сприятиме підписанню Угоди ACAA з ЄС, покращенню іміджу продукції «made in Ukraine» та полегшить Україні доступ на інші глобальні ринки і збільшить привабливість держави для локалізації виробництва.