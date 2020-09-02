Урожай зернових очікується менший на 7 мільйонів ​​тонн - Шмигаль назвав причину

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За прогнозами Міністерства економіки та експертів у цьому році в Україні очікується урожай зернових на 7 млн​​ тонн менше, ніж в минулому році. Основна причина - негативний вплив погодних умов. Це звичайно посуха, яка сталась по всій країні", - підкреслив прем'єр.

Зокрема, за його словами, дуже сильно постраждала Одеська область.

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Як повідомляв Укрінформ, сільгоспвиробники станом на 31 серпня поточного року зібрали 41,2 млн тонн основних культур з площі 10,94 млн га, з яких зернові та зернобобові культури складають 38,4 млн тонн (9,68 млн га, 63%).

Україна за підсумками 2019 року зібрала рекордний урожай зернових і зернобобових в обсязі 75,08 млн тонн.