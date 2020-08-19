Мінекономіки зменшило прогноз урожаю зерна

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України скоригувало прогноз виробництва зернових урожаю 2020 року у бік зменшення: із 72,1 млн тонн до близько 70 млн тонн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Однією з причин зменшення прогнозу у міністерстві називають погодні умови останніх тижнів, які спричинили або втрату потенційного врожаю кукурудзи, або суттєве його зниження.

«Якщо осінні погодні умови будуть сприятливими, урожай кукурудзи передбачається на рівні 35 млн тонн, а загальний урожай зерна – на рівні 70 млн тонн», - зазначив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький.

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Найбільших за площею втрат потенційного урожаю кукурудзи зазнали Черкаська (133,8 тис. га), Одеська (33,5 тис. га) та Кіровоградська (21,3 тис. га) області. Разом з тим, суттєве зниження урожайності спостерігається у Черкаській (234 тис. га), Кіровоградській (146,7 тис. га) та Полтавській (120,5 тис. га) областях. Загалом, по усій території України орієнтовні втрати урожаю кукурудзи, за оцінками Мінекономіки, можуть становити близько 2 млн тонн.

Як повідомляв Укрінформ, за прогнозами Української зернової асоціації, у 2020/2021 маркетинговому році Україна може отримати рекордний урожай зернових та олійних в обсязі 100 млн тонн, а експорт цих культур може сягнути 61 млн тонн.