Працевлаштування безробітних: Рада планує розблокувати фінансування програм
Як передає кореспондент Укрінформу, рішення підтримали 316 народних депутатів.
"Законопроєктом, запропонованим вашій увазі, пропонується розблокування фінансування активних програм для того, щоб активізувати працевлаштування безробітних осіб. До кінця поточного року залишок коштів у сумі 322 млн може бути спрямований на: організацію безробітними підприємницької діяльності - 19,7 млн; професійне навчання безробітних - 144 млн (було заплановано - 254 млн на рік); організацію громадських робіт - це додаткове створення робочих місць; видачу ваучерів на навчання - 2,9 млн, що дозволить забезпечити оплату 283 безробітним; компенсацію роботодавцям єдиного соціального внеску - 92 млн, а також компенсацію роботодавцям витрат на оплату праці ВПО - 21 млн", - розповіла авторка законопроєкту, голова Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, представляючи проєкт з трибуни ВР.
Крім того, за словами Третьякової, законопроєкт допоможе погасити загальну заборгованість у розмірі 9,3 млн грн за фінансування інформаційної системи, яка здійснює нарахування страхових виплат за безробітних в електронному режимі, а також забезпечує взаємодію обміну даних з Пенсійним фондом і верифікацію виплат з Міністерством фінансів.
Як зазначається у пояснювальній записці, проєкт закону розроблено з метою забезпечення підтримки безробітних осіб та роботодавців, які зіштовхуються з негативними соціально-економічними наслідками поширення на території України COVID-19.