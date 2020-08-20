За час карантину статус безробітного отримали понад 430 тисяч українців

З початку карантину в Україні статус безробітного отримали майже 432 тисячі осіб, що на 67% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомили Укрінформу у Державному центрі зайнятості.

"Безробітними стали сотні тисячі громадян: як представників інтелектуальної праці, так і найпростіших професій. З початку дії карантину (з 12 березня по 20 серпня) статус безробітного отримали 431,8 тис. осіб, що на 67% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - зазначають у ДЦЗ.

За даними відомства, станом на 20 серпня статус безробітного мають майже 488 тисяч українців (проти 276 тисяч на цю ж дату минулого року), допомогу по безробіттю отримують 411 тисяч громадян.

При цьому у ДЦЗ зауважили, що кількість зарєстрованих безробітних щомісяця поступово зменшується. Зокрема, у квітні статус безробітного отримали 149 тис. осіб, у травні - 97 тис. осіб, у червні – 75 тис., у липні – 68 тис.

У Державному центрі зайнятості поінформували, що за п’ять місяців карантинних обмежень роботу вдалося знайти для 245 тисяч громадян, зокрема 168 тис. безробітних.

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Як повідомляв Укрінформ, у Київському міському центрі зайнятості станом на 1 червня на обліку перебувало 22,7 тисячі безробітних, що в 2,7 раза більше, ніж на відповідну дату минулого року.