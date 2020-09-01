На COVID-закупівлі вже витратили 5,4 мільярда - Мінфін

На придбання за спрощеною процедурою закупівлі товарів та послуг для боротьби з поширенням COVID-19 за рахунок бюджетів усіх рівнів витрачено 5,36 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"За даними Держказначейства, станом на 27 серпня 2020 року на придбання за спрощеною процедурою закупівлі товарів та послуг для боротьби з поширенням COVID-19 за рахунок бюджетів усіх рівнів здійснено платежів на суму 5,36 млрд грн: 2,33 млрд грн з держбюджету та 3,03 млрд грн з місцевих бюджетів" - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що за серпень 2020 року витрачено понад 850 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 22 квітня затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Розмір Фонду становить 65 млрд грн, що було передбачено у державному бюджеті.