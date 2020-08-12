Кабмін затвердив порядок використання коштів на закупівлі авто для екстреної меддопомоги

Кабінет міністрів ухвалив порядок використання коштів на придбання автівок для екстреної медичної допомоги.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів 12 серпня.

“Проєктом акту передбачається затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку системи екстреної меддопомоги, а також переліку медичних виробів та допоміжних засобів, систем медичних виробів, процедурних наборів, що закуповуються за кошти державного бюджету для розвитку системи екстреної медичної допомоги. Зокрема, передбачається закупівля з метою забезпечення центрів екстреної медичної допомоги спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги типів В та С, а також допоміжних засобів для них, устаткування, також засобів оснащення для демонстрації та тренування у навчально-тренувальних відділах центрів екстреної медичної допомоги", - сказав на засіданні уряду міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Він нагадав, що загальна потреба в автомобілях екстреної меддопомоги складає більше 1800 одиниць по всій крані. За його словами, мова йде про заміну автомобілів, які мають термін експлуатації більше 10 років, або знаходяться на балансі, але виведені з експлуатації.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров’я планує закупити в 2020 році до 400 автомобілів екстреної медичної допомоги. Загалом оновити автопарк центрів екстреної меддопомоги планується за два найближчі роки.