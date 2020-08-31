ПФУ перерахував виплати для 1,6 мільйона пенсіонерів

У зв’язку зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати з 1 вересня поточного року Пенсійний фонд України перерахував виплати для 1,6 мільйона непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років та мають страховий стаж 35 років чоловіки та 30 років жінки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Пенсійного фонду України.

Зокрема зазначається, що Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України № 822-ІХ “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, ухвалений Верховною Радою на позачерговій сесії 25 серпня 2020 року, яким передбачено з 1 вересня збільшення мінімальної заробітної плати з 4 723 до 5 000 гривень.

У ПФУ інформують, що така зміна є підставою для збільшення мінімального розміру пенсії за віком для непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років та мають страховий стаж 35 років чоловіки та 30 років жінки.

Таким чином, мінімальний розмір пенсії для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, зростає з 1889,20 грн (4723 грн х 40 %) до 2000 грн (5000 грн х 40 %).

«Перераховано пенсії 1,6 млн пенсіонерів. Пенсію у нових розмірах пенсіонери почнуть отримувати з вересня 2020 року», - ідеться в повідомленні.

Також повідомляється, що для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсій з використанням нового показника мінімальної заробітної плати здійснюється після звільнення з роботи або припинення ними підприємницької діяльності.

Як повідомляв Укрінформ, 6 серпня Президент Володимир Зеленський зареєстрував у ВР законопроєкт №3963, яким пропонувалося підвищити розмір мінімальної заробітної плати.

Верховна Рада ухвалила цей закон на позачерговій сесії 25 серпня. Відповідне рішення підтримали 295 народних депутатів.

29 серпня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Закон «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"» і передав його на підпис Президенту.

Цього ж дня підписав закон і Президент Володимир Зеленський.

На сьогодні мінімальна зарплата у держбюджеті-2020 закладена на рівні 4723 грн.