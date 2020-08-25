ПФУ завершив фінансування пенсій серпня - на виплати "пішло" понад 39 мільярдів
Укрінформ
Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій серпня і спрямував на виплати 39,2 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті відомства у Фейсбуці.
“25 серпня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій серпня. На пенсійні виплати сьогодні спрямовано 1,3 млрд грн”, - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що загалом з початку серпня на пенсійні виплати спрямовано 39,2 млрд грн.
Як повідомляв Укрінформ, 3 серпня 2020 року Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсій серпня.