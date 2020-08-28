Україна збільшила експорт риби та ракоподібних на 14,8%

Україна за I півріччя на 14,8% збільшила експорт риби та ракоподібних - на більш як 14 млн дол. США.

Про це повідомляє Державне агентство рибного господарства за даними Держстату, передає Укрінформ.

"Протягом січня-червня 2020 року нашою державою поставлено на зовнішні ринки риби та ракоподібних на понад 14 млн дол. США. Це на 14,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться у повідомленні.

Найбільше експорту української риби та ракоподібних у грошовому вимірі припадає на Німеччину - 27% (3 789,8 тис. дол. США). До Данії поставлено 20% продукції на 2 783,5 тис. дол. США. Також значні поставки здійснено до Литви (на 1 333,8 тис. дол. США), Нідерландів (на 868,4 тис. дол. США), Молдови (на 822,1 тис. дол. США), Японії (на 691,7 тис. дол. США), Туреччини (на 679 тис. дол. США) та Ізраїлю (на 661,3 тис. дол. США).

Як повідомлялося, Україна за п'ять місяців експортувала риби та ракоподібних на понад 10,6 млн дол. США.

Також протягом січня-травня Україна поставила на зовнішні ринки 1 125 тонн свіжого, охолодженого або мороженого рибного філе та іншого м’яса риб на 7 млн дол. США. Такий результат у грошовому вимірі на 387,8 тис. дол. США (6%) більше, ніж за аналогічний період 2019 року.