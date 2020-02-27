Експорт української риби торік збільшився на 25%

У 2019 році експорт української риби та продукції з водних біоресурсів збільшився на 25% - до 11,8 тис тонн.

Про це повідомляє Державне агентство рибного господарства України.

"У 2019 році нашою державою поставлено на зовнішні ринки 11,8 тис. тонн риби та продукції з водних біоресурсів на загальну суму $46,4 млн. Такий результат у грошовому вимірі на $9,2 млн (25%) більше, ніж за аналогічний період 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Так, 37% всього українського експорту рибопродукції (у грошовому вимірі) здійснено до країн Європи. До держав СНД поставлено 30% продукції та країн Азії – 29%.

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Найбільшим покупцем української риби та продукції з водних біоресурсів (в абсолютному вимірі) стала Молдова – 2 тис. тонн на $4,3 млн. Серед лідерів: Данія – 1,5 тис. тонн на $7,6 млн, Німеччина – 1,3 тис. тонн на $8,3 млн, Туреччина – 1,2 тис. тонн на $4,8 млн та Південна Корея – 943 тонни на $2,7 млн.

Україна здебільшого експортує рибу готову або консервовану (сардини, сардинела, кілька або шпроти), свіжу, охолоджену або морожене рибне філе та інше м'ясо риб (лосось, тріска, судак), готові продукти із сурімі (крабові палички).

Протягом 2019 року в Україні вироблено 67,8 тис. тонн товарно-харчової рибної продукції.