У Чорному морі заборонили вилов камбали на час нересту

У Чорному морі та причорноморських лиманах з 15 лютого по 30 квітня встановлюється заборона на вилов камбали (глоси).

Про це повідомляє Державне агентство рибного господарства України.

"З 15 лютого 2020 року розпочинається нерестова заборона на промисловий та любительський вилов камбали (глоси). Враховуючи рекомендації Одеського центру «ПівденНІРО», заборона триватиме до 30 квітня включно у північно-західній частині Чорного моря та причорноморських лиманах в зоні діяльності Чорноморського рибоохоронного патруля", - йдеться у відповідному наказі Чорноморського басейнового управління.

У профільному відомстві зауважили, що заборону встановлено з метою збереження чисельності цього виду водних біоресурсів під час нересту.

У Держрибагентстві наголосили, що вилов камбали (глоси) у заборонений період є порушенням рибоохоронного законодавства за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Компенсація за одну незаконно виловлену особину камбали (глоси) становить 850 грн.

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Заборона на промисловий та любительський вилов камбали (глоси) триватиме у період з 15 лютого до 30 квітня включно у Шаболатському (Будацькому) лимані, ділянці Сухого лиману в межах Овідіопольського району Одеської області та у передгирловому просторі р. Дунай.

Відповідно до п. 4.14.2 Правил любительського і спортивного рибальства по 31 травня діє заборона на лов камбали (глоси) в Азовському морі, Керченській протоці та затоці Сиваш.