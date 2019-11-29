Україна і Росія узгодили квоти на вилов риби в Азовському морі
Про це з посиланням на інформацію Державного агентства рибного господарства України (ДАРГ) повідомляє UA: Крим.
Зазначається, що квоти були узгоджені в рамках засідання українсько-російської комісії з питань рибальства в Азовському морі, що відбулося 13 листопада в Бердянську. Документ підписав голова Держрибагентства Ярослав Бєлов.
“Наразі Державне агентство рибного господарства України очікує на отримання вищезгаданого документа через офіційні канали”, - заявили у відомстві.
Як повідомлялося, в Міністерстві енергетики та захисту довкілля 11 листопада заявили, що у 2019 році Україна через дипломатів отримала офіційне запрошення від Росії з пропозицією провести переговори і підписати протокол щодо використання природних ресурсів у 2020 році в Азовському морі.
У міністерстві стверджували, що непідписання відповідного протоколу сприятиме зростанню незаконного вилову водних біоресурсів в Азовському морі та знизить показники вітчизняної риболовної галузі. Також зазначалося, що без підписаного протоколу Україна втратить правові підстави для встановлення лімітів на вилов біоресурсів у басейні Азовського моря, а РФ зможе звинуватити Україну в невиконанні норм міжнародного законодавства.