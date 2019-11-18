Херсонські рибалки вимагають збільшення квот на вилов риби

У Херсоні біля будівлі ОДА та облради відбулася акція рибалок, що вимагали збільшення квоти на вилов риби.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Близько сотні людей – без плакатів та прапорів - вийшли на площу Свободи.

«Ми протягом 2 місяців не можемо вийти на промисел практично, бо квоти, ліміти, закінчились на рибу. Наше Агентство рибного господарства додаткові ліміти розробило, все знаходиться у Міністерстві енергетики та захисту довкілля, науково все обґрунтовано. Всього лише підписати, і ми виходимо на роботу… Ліміти на карася ми вибрали, тому що вони занижені були удвічі на цей рік. Нам зараз треба ще додатково ліміт на карася 300 тонн до кінця року, наука це обґрунтувала… У нас вимога – підпишіть ті ліміти, що розроблені Агентством рибного господарства та Інститутом рибного господарства України, додаткові ліміти», - коментує голова рибколгоспу «Побєда» Голопристанського району Микола Бритвін.

За його словами, наразі йдеться про ліміт на вилов карасів, проте й по інших видах риби ліміти вичерпуються. На думку голови рибколгоспу, чиновники «заганяють рибалок під браконьєрів». Як пояснює голова риболовецького господарства, йдеться про ліміт для двох областей – Херсонської та Миколаївської.

Як зазначив Бритвін, немає руху щодо виділення лімітів і на наступний рік. «Чотири роки поспіль ми починаємо працювати не з 1 січня, а десь з 1 березня, потім два місяці заборони. У рік десь два-три місяці працюємо, решта часу платимо податки і якось перебиваємося. Ми хочемо працювати у законному полі, нам цього не дають».

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Як пояснили учасники акції, вони інформували про проблему два місяці тому керівництво облдержадміністрації. Рибалки вимагають, щоб голова ОДА Юрій Гусєв поінформував про ситуацію особисто міністра енергетики та захисту довкілля України.

Як розповів кореспонденту Укрінформу радник голови Херсонської ОДА Євген Алхімов, ОДА у жовтні надіслала листа на ім'я міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля стосовно збільшення лімітів спеціального використання водних біоресурсів на 2019 рік у Дніпровсько-Бузькій естуарій системі, проте реакції міністерства немає.

Наразі, як стало відомо, в ОДА запланована нарада з цього питання.

Фото: ks.suspilne.mediaр