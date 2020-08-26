Форум у Давосі перенесли на літо через COVID-19

Всесвітній економічній форум (ВЕФ), який щороку проходить у швейцарському Давосі, перенесли на літо 2021 року через пандемію коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

За інформацією організаторів форуму, ВЕФ-2021, який був запланований на січень, перенесуть на початок літа наступного року.

Організатор заходу Адріан Монк зазначив, що таке рішення не було легким, проте, на думку експертів, форум не може пройти безпечно у січні через пандемію коронавірусу у світі.

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Як повідомлялося, цього року Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі тривав із 21 до 24 січня.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 24 083 507 випадків коронавірусу, зокрема 823 917 летальних, одужали 16 626 444 людини.

Фото: World Economic Forum