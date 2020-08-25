Україна отримає €600 мільйонів першого траншу допомоги ЄС – Шмигаль

Ратифікація Верховною Радою Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом і Кредитної угоди щодо надання нашій країні макрофінансової допомоги від Євросоюзу в сумі до 1,2 млрд євро дасть змогу вже найближчим часом отримати перший транш сумою 600 млн євро.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

«Верховна Рада ратифікувала Меморандум та Кредитну угоду щодо отримання «виняткової» макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 1,2 млрд євро. Вдячні парламентаріям за підтримку. Це рішення дасть змогу Україні вже зараз отримати перший транш сумою 600 млн євро», - зазначив глава уряду.

Як повідомлялося, Верховна Рада у вівторок ухвалила закон про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом і Кредитної угоди між Україною та ЄС щодо надання нашій країні макрофінансової допомоги від Євросоюзу в сумі до 1,2 млрд євро. Рішення про ухвалення відповідного законопроєкту №0063 підтримали 248 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

Допомога стане доступною для України після підписання сторонами Меморандуму про взаєморозуміння і Кредитної угоди та їх подальшої ратифікації.

Розроблення законопроєкту зумовлене необхідністю набрання чинності для України підписаних 23 липня 2020 року у м. Брюсселі міжнародних договорів України, реалізація яких дозволить залучити зовнішній фінансовий кредитний ресурс на пільгових умовах для забезпечення належної стабільності фінансово-економічної системи держави.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 12 серпня вніс до парламенту законопроєкт №0063 "Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором і Кредитної угоди між Україною як Позичальником та Національним банком України як Агентом Позичальника та Європейським Союзом як Кредитором (щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда 200 мільйонів євро)".

Європейська комісія у квітні цього року ухвалила рішення про надання Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги у зв’язку з пандемією COVID-19.