Роздрібна торгівля у Канаді відновилася після коронакризи

Обсяги роздрібної торгівлі у Канаді повернулися до рівня початку року, коли економіка ще не зазнала удару пандемії коронавірусу.

Про це йдеться у звіті Статистичного бюро Канади, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Роздрібна торгівля у червні зросла на 23,7%, досягши 53 млрд дол. Після трьох місяців торгівлі в обсягах, менших, ніж до пандемії, роздрібна торгівля у червні була на 1,3% вищою за показники лютого, оскільки більше регіонів втілювало плани відкриття своїх економік”, - йдеться у документі.

Зазначається, що зростання було зафіксовано в усіх секторах, а найбільше - в продажах одягу та аксесуарів (+142,3%), а також автомобілів і деталей до них (+53,4%).

Причини такого різкого зростання обсягів торгівлі пов’язують із відкладеним попитом, який формувався, поки багато магазинів були зачиненими на карантин.

Станом на вечір неділі на території Канади залишалося 4711 активних випадків COVID-19. Від початку епідемії недуга забрала життя 9073 канадців.