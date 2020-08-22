Уруський відвідав завод із будівництва військових кораблів "Океан"

21 серпня суднобудівний завод "Океан" відвідав віцепрем'єр України, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Повідомлення про це з'явилось офіційному сайті заводу.

"Візит був організований в рамках ознайомлення міністра з підприємствами, які працюють для військово-промислового комплексу. Під час відвідування заводу власники Василь і Микола Капацини особисто провели екскурсію та показали міністру можливості підприємства для будівництва та ремонту військових кораблів, а також нові сучасні лінії обладнання, призначені для металообробки і збірки корпусів", - йдеться у повідомленні.

Віцепрем'єру були презентовані логістичні можливості підприємства, а також показана готовність команди до роботи над замовленнями з високим рівнем секретності.

"Ми, як власники підприємства і патріоти України, усвідомлюємо важливість замовлень для оборонно-промислового комплексу нашої країни та готові надавати пріоритет таким проєктам", - прокоментував Василь Капацина.

Також Василь і Микола Капацини поділилися своїми планами з розвитку судноремонтних потужностей на заводі "Океан" і показали модернізоване судно для великого турецького перевізника.

З 2019 року завод "Океан" не тільки виконує замовлення з виробництва продукції суднобудування та судноремонту, а також виготовляє металоконструкції для інфраструктурних проєктів. Серед них - міст на Володимирській гірці та Шулявський шляхопровід у Києві.

На особисте прохання Президента України Володимира Зеленського на заводі в стислі терміни виготовили металоконструкції для мосту через річку Сіверський Донець у станиці Луганській. Крім того, завод відремонтував буксири "Очаків", "Ізмаїлець" і "Зюйд", суховантаж ALICE, а також земснаряд "Ріон", побудовані баржі на замовлення нідерландської компанії Eurobulk.

Фото: ocean-shipyard.com