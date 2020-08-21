Зеленський пропонує зустріч із бізнесом для обговорення проєкту про водний транспорт

Президент Володимир Зеленський наполягає на обговоренні проєкту закону «Про внутрішній водний транспорт» із залученням представників бізнесу, які працюють у цій галузі, та профільним міністерством та проведенні такої зустріч до кінця серпня.

Про це він зазначив на зустрічі з підприємцями з морегосподарської та суднобудівної галузі на Миколаївщині, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«До обговорення має бути залучено адміністрації трьох областей: Одеської, Херсонської, Миколаївської. Також – представники бізнесу цього напрямку й обов'язково віце-прем'єр з промисловості та галузевий міністр. Адже цей законопроєкт має бути погоджено з усіма сторонами», – сказав Зеленський.

Президент розповів, що цікавився у голови профільного комітету парламенту, чому цей законопроєкт досі не ухвалено, і з'ясував, що «бізнесу не дуже подобається формат його підготовки до другого читання».

«Давайте домовимося: до кінця серпня ми проведемо таку зустріч усіх, хто залучений до цього законопроєкту, де все це буде проговорено», – резюмував глава держави.

Як повідомлялося, законопроєкт «Про внутрішній водний транспорт» був ухвалений у першому читанні у квітні 2020 року.

Продовження роботи над законопроєктом у Верховній Раді заплановано на осінь цього року.