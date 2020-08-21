Зеленський пропонує зустріч із бізнесом для обговорення проєкту про водний транспорт

Зеленський пропонує зустріч із бізнесом для обговорення проєкту про водний транспорт

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський наполягає на обговоренні проєкту закону «Про внутрішній водний транспорт» із залученням представників бізнесу, які працюють у цій галузі, та профільним міністерством та проведенні такої зустріч до кінця серпня.

Про це він зазначив на зустрічі з підприємцями з морегосподарської та суднобудівної галузі на Миколаївщині, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«До обговорення має бути залучено адміністрації трьох областей: Одеської, Херсонської, Миколаївської. Також – представники бізнесу цього напрямку й обов'язково віце-прем'єр з промисловості та галузевий міністр. Адже цей законопроєкт має бути погоджено з усіма сторонами», – сказав Зеленський.

Президент розповів, що цікавився у голови профільного комітету парламенту, чому цей законопроєкт досі не ухвалено, і з'ясував, що «бізнесу не дуже подобається формат його підготовки до другого читання».

«Давайте домовимося: до кінця серпня ми проведемо таку зустріч усіх, хто залучений до цього законопроєкту, де все це буде проговорено», – резюмував глава держави.

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Як повідомлялося, законопроєкт «Про внутрішній водний транспорт» був ухвалений у першому читанні у квітні 2020 року.

Продовження роботи над законопроєктом у Верховній Раді заплановано на осінь цього року.

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