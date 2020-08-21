Зеленський пропонує зустріч із бізнесом для обговорення проєкту про водний транспорт
Про це він зазначив на зустрічі з підприємцями з морегосподарської та суднобудівної галузі на Миколаївщині, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.
«До обговорення має бути залучено адміністрації трьох областей: Одеської, Херсонської, Миколаївської. Також – представники бізнесу цього напрямку й обов'язково віце-прем'єр з промисловості та галузевий міністр. Адже цей законопроєкт має бути погоджено з усіма сторонами», – сказав Зеленський.
Президент розповів, що цікавився у голови профільного комітету парламенту, чому цей законопроєкт досі не ухвалено, і з'ясував, що «бізнесу не дуже подобається формат його підготовки до другого читання».
«Давайте домовимося: до кінця серпня ми проведемо таку зустріч усіх, хто залучений до цього законопроєкту, де все це буде проговорено», – резюмував глава держави.
Як повідомлялося, законопроєкт «Про внутрішній водний транспорт» був ухвалений у першому читанні у квітні 2020 року.
Продовження роботи над законопроєктом у Верховній Раді заплановано на осінь цього року.