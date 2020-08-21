Зеленський підтримав будівництво у Миколаєві об'їзної дороги

Президент Володимир Зеленський підтримав ініціативу з будівництва об’їзної дороги у Вітовському та Корабельному районах Миколаєва.

Це питання обговорювалося під час зустрічі глави держави з представниками підприємств морегосподарського комплексу та суднобудівної галузі на Миколаївщині, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Президента.

«Проїхавшись містом та передмістям, я особисто побачив, наскільки Миколаїв завантажений великоваговим транспортом, дороги зруйновані. Тому розумію необхідність будівництва об’їзної дороги. Якщо у вас є вже проєкт цієї дороги, все підготовлено, то це може бути окремим стратегічним інфраструктурним проєктом. Ми такі проєкти з кожної області, незалежно від «Великого будівництва», підготуємо. Давайте цей проєкт підтримаємо», - зазначив Зеленський.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко поінформував, що Укравтодор уже опрацював проєкт, і відповідне фінансування можна внести у проєкт змін до бюджету, які пов'язані з реалізацією саме таких об'єктів. За його словами, законопроєкт № 3991 зареєстровано й на початку вересня розглядатиметься у Верховній Раді.

У свою чергу лідер фракції “Слуга народу” Давид Арахамія підкреслив, що всі вантажівки, які рухаються шляхами області, так чи інакше прямують до портів, а будівництво окружної дороги не можуть розпочати вже майже 10 років.

Очікується, що об’їзна дорога допоможе Миколаєву знизити потік вантажного транспорту в місті. Це також збільшить транспортні можливості регіону, а отже – і перевалку вантажів у портах.

Як повідомляв Укрінформ, Зеленський у п’ятницю, 21 серпня, перебуває з робочою поїздкою в Миколаївській області.