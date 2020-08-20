Ціна найбільшого у світі злитка золота зросла до $17 мільйонів

Ціна найбільшого золотого злитка на планеті Земля досягла 17 мільйонів доларів США через підвищення цін на золото під час пандемії коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Цей злиток золота вагою 250 кг вже протягом 15 років демонструється на колишньому золотому руднику Тоі в місті Ідзу в центральній частині Японії.

Зазначається, що зростання цін на золото відбувається в результаті економічної невизначеності, викликаної пандемією коронавірусу.

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Як повідомив в середу офіційний представник туристичного об'єкта, вартість злитка за останній рік зросла більш ніж на 3,7 млн ​​доларів.

Відвідувачі можуть торкнутися золота руками і сфотографувати.