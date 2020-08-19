До місцевих бюджетів спрямують 4 мільярди акцизного податку з пального

У другому півріччі 2020 року до місцевих бюджетів буде спрямовано близько 4 млрд грн акцизного податку з пального.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Про внесення змін до Порядку зарахування акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2020 році», якою унормував зарахування частини акцизного податку з пального до бюджетів місцевого самоврядування у другому півріччі цього року. Тож, до місцевих бюджетів за цей період буде спрямовано близько 4 млрд грн акцизного податку з пального.

У міністерстві зазначають, що станом на 19 серпня 2020 на окремому балансовому рахунку Казначейства накопичено 1,2 млрд грн акцизного податку з пального, які очікують розподілу між бюджетами органів місцевого самоврядування. Прийняте рішення дасть змогу щоденно в автоматичному режимі розподіляти 13,44% акцизного податку з пального між бюджетами органів місцевого самоврядування.

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Для місцевих бюджетів також встановлюються частки, за якими акцизний податок зараховуватиметься до них у другому півріччі 2020 року. Розмір таких часток було визначено за даними реєстраторів розрахункових операцій, виходячи з фактичних обсягів пального, реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі на відповідній території у першому півріччі 2020 року. У Міністерстві зазначають, що порівняно з першим півріччям 2020 року, розмір відповідних часток збільшиться для більш ніж 1000 місцевих бюджетів.

Як повідомляв Укрінформ, до загального фонду Державного бюджету за січень-липень 2020 року надійшло 37,1 млрд грн акцизного податку з вироблених в Україні товарів, що на 13,1% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.