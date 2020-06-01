Місцеві бюджети за 4 місяці цього року отримали з державного понад 53 мільярди

За січень-квітень 2020 року органи місцевого самоврядування отримали з державного бюджету 53,4 млрд грн міжбюджетних трансфертів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"За даними Державної казначейської служби, в січні-квітні 2020 року органи місцевого самоврядування отримали з державного бюджету 53,4 млрд грн міжбюджетних трансфертів", - йдеться у повідомленні.

Основна частина цих коштів була направлена на освітню, медичну та соціально-економічну сфери. За структурою трансферти поділені наступним чином: освітня субвенція – 23,3 млрд грн, медична субвенція – 14,6 млрд грн (в період за січень-березень) та 0,8 млн грн субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я (у квітні), базова дотація – 4,4 млрд грн, додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 2,6 млрд грн, інші – 1,2 млрд грн.

У свою чергу, за чотири місяці поточного року з місцевих бюджетів до державного бюджету було передано 2,9 млрд грн реверсної дотації. Також за рахунок спеціального фонду державного бюджету спрямовано субвенції у сумі 6,5 млрд грн на ремонт доріг. Зважаючи на те, що значні видатки направляються для боротьби з COVID-19 та її наслідками, трансферти, надані з державного бюджету місцевим бюджетам дають їм змогу для належного утримання бюджетних установ.

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Як повідомляв Укрінформ, у лютому Кабінет міністрів вніс зміни до порядку та умов надання субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток регіонів.

Зокрема, змінами було передбачено, що субвенція розподіляється між областями та м. Києвом з дотриманням таких критеріїв: 80% — відповідно чисельності населення, яке проживає у регіоні; 20% — для регіонів, у яких показник валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу менше 75% середнього показника по Україні.

Також за рахунок субвенції можуть реалізовуватись проєкти будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, у тому числі щодо енергоефективності та енергозбереження, водопостачання, водовідведення та теплопостачання, за наявності схеми теплопостачання населеного пункту.