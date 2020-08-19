Більшість офіційних звалищ у населених пунктах вичерпали потужності

Більшість звалищ у населених пунктах вичерпали свої потужності.

Як передає Укрінформ, про це заявив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований у Фейсбуці.

За його словами офіційні звалища відходів у багатьох населених пунктах або вичерпали свої потужності, або заповнені на 80-90%. Попри паспортизацію, у більшості випадків вони не відповідають санітарним нормам і природоохоронним вимогам, на них порушується технологія захоронення відходів, не проводиться рекультивація, що призводить до забруднення територій.

«Нагальною потребою стає створення привабливих умов для інвесторів, щоб будувалися нові об'єкти поводження з відходами за європейськими стандартами», - закликає Мальований.

Також він повідомив, що за перше півріччя 2020 року Держекооінспекція здійснено 4 326 перевірки за напрямками: промислові відходи – 2 508 перевірок; побутові відходи – 1 631 перевірка; пестициди та агрохімікати – 166 перевірок; хімічні речовини – 21 перевірка. За результатами цих перевірок: на посадових та відповідальних осіб складено 5 374 протоколи; винесено 4 819 постанов про накладання адміністративного стягнення у вигляді штрафів на загальну суму майже 1,65 млн грн, з яких майже 1,61 млн грн стягнуто; порушено одне кримінальне провадження; нараховано збитків на загальну суму 1,66 млн грн, з яких 1,11 млн грн збитків нанесено невстановленими особами. Найбільші суми штрафів стягнуто: у Дніпропетровській (0,23 млн грн), Харківській (0,21 млн грн) та Кіровоградській (0,15 млн грн) областях.

Як повідомляв Укрінформ, 21 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт «Про управління відходами» (№ 2207-1-д). Автори документу пропонують внести зміни до Кодексу про адміністративні порушення, встановлюючи систему відповідальності за правопорушення у сфері поводження з відходами.

Крім того, законопроєктом пропонується запровадити Національний перелік відходів та інформаційну систему управління відходами, яка дозволить значно спростити систему обліку та звітності, подання декларацій та здійснення дозвільних процедур у сфері управління відходами.

Законопроєкт пропонує встановити порядок збирання, вивезення та обробки муніципальних відходів, забезпечує впровадження їхнього роздільного збору та рециклінгу, передбачає вимоги до якісного надання послуги з управління відходами та нарахування плати за таку послугу.