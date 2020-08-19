За незаконні рубки відповідатимуть лісгоспи – екоінспекція
Як передає Укрінформ, про це заявив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований у Фейсбуці.
Він зазначив, що більшість вкритих лісом територій в Україні підпорядковані державним лісогосподарським підприємствам, і саме вони несуть відповідальність за збереження лісів та недопущення незаконних рубок, і саме вони мають сплачувати збитки, якщо не встановлено інших осіб, що безпосередньо заподіяли шкоду довкіллю й державі.
«За перше півріччя 2020 року Держекоінспекція провела 1 460 перевірок використання лісових ресурсів та природно-заповідного фонду. За заподіяну шкоду до адміністративної відповідальності притягнуто 2 387 осіб, нараховано збитки на суму понад 177,4 млн грн», – повідомив Мальований.
Найбільше збитків за незаконну рубку дерев нараховано у Херсонській (майже 24 млн грн), Дніпропетровській (майже 11,2 млн грн), Закарпатській (майже 9 млн грн), Чернігівській (понад 8,2 млн грн) та Хмельницькій (понад 7,1 млн грн) областях.
Останнє резонансне порушення виявили під час перевірки, що була проведена з 23 червня по 3 липня 2020 року, у підприємстві «Сновськрайагролісгосп». Встановлено незаконні рубки та інші порушення природоохоронного законодавства, що завдали шкоди державі майже на 11,6 млн грн.
Як повідомляв Укрінформ, за словами голови Державного агентства лісових ресурсів України Андрія Заблоцького за перше півріччя 2020 року незаконні рубки деревини в Україні зменшилися на 46% порівняно з аналогічним періодом минулого року.