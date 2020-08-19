За незаконні рубки відповідатимуть лісгоспи – екоінспекція

За незаконні рубки дерев, якщо не вдасться встановити, хто їх здійснював, відповідатимуть лісогосподарські підприємства.

Як передає Укрінформ, про це заявив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований у Фейсбуці.

Він зазначив, що більшість вкритих лісом територій в Україні підпорядковані державним лісогосподарським підприємствам, і саме вони несуть відповідальність за збереження лісів та недопущення незаконних рубок, і саме вони мають сплачувати збитки, якщо не встановлено інших осіб, що безпосередньо заподіяли шкоду довкіллю й державі.

«За перше півріччя 2020 року Держекоінспекція провела 1 460 перевірок використання лісових ресурсів та природно-заповідного фонду. За заподіяну шкоду до адміністративної відповідальності притягнуто 2 387 осіб, нараховано збитки на суму понад 177,4 млн грн», – повідомив Мальований.

Найбільше збитків за незаконну рубку дерев нараховано у Херсонській (майже 24 млн грн), Дніпропетровській (майже 11,2 млн грн), Закарпатській (майже 9 млн грн), Чернігівській (понад 8,2 млн грн) та Хмельницькій (понад 7,1 млн грн) областях.

Останнє резонансне порушення виявили під час перевірки, що була проведена з 23 червня по 3 липня 2020 року, у підприємстві «Сновськрайагролісгосп». Встановлено незаконні рубки та інші порушення природоохоронного законодавства, що завдали шкоди державі майже на 11,6 млн грн.

Читайте також: У Держлісагентстві обговорили проєкт про удосконалення законів у сфері лісових відносин

Як повідомляв Укрінформ, за словами голови Державного агентства лісових ресурсів України Андрія Заблоцького за перше півріччя 2020 року незаконні рубки деревини в Україні зменшилися на 46% порівняно з аналогічним періодом минулого року.