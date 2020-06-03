У Держлісагентстві обговорили проєкт про удосконалення законів у сфері лісових відносин

Голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький обговорив з представниками асоціацій деревообробних підприємств законопроєкт щодо удосконалення законодавства у сфері лісових відносин.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Законопроєкт розроблений відповідно до Указу Президента України та спрямований на комплексне вирішення проблем щодо боротьби з незаконними рубками та незаконним обігом деревини», - сказав Заблоцький.

Він зазначив, що 73% лісів знаходяться у сфері відання Держлісагентства, а інші 27% підпорядковані різним іншим органам влади. Саме для того, щоб всі працювали за одними правилами, і був розроблений відповідний законопроєкт. Це частина тих комплексних рішень, які дозволять державі мати повну інформацію про ведення лісового господарства у всіх лісах України.

За словами Заблоцького, постійні лісокористувачі та власники лісів у господарській діяльності поєднують повноваження щодо видачі спеціальних дозволів на заготівлю деревини (лісорубних квитків) на всі види рубок, крім рубок головного користування, а також повноваження щодо заготівлі деревини на їх підставі. Це не відповідає вимогам Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», відповідно до якого документи дозвільного характеру видаються виключно дозвільним органом (суб’єктом владних повноважень).

«Ми пропонуємо встановити єдиний підхід щодо видачі лісорубних квитків виключно Держлісагентством України – для власників лісів та постійних лісокористувачів для всіх видів рубок», - наголосив він.

Актуальним, за словами голови держагентства, також є питання щодо вдосконалення Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» у частині врегулювання порядку підтвердження походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів під час їх реалізації за межі митної території України; доповнення переліку виробів з деревини, що потребують підтвердження їх походження; врегулювання питання щодо здійснення моніторингу внутрішнього споживання лісоматеріалів необроблених.

«Пропонуємо запровадити отримання сертифікату про походження лісоматеріалів для низки товарних позицій виробів з деревини. Це дозволить забезпечити повну простежуваність деревини та унеможливить виготовлення виробів з нелегально заготовленої деревини. Такі зміни законодавства сформують основу для прозорої діяльності суб’єктів господарювання», - підкреслив Заблоцький.

Окрім того, він звернув увагу на те, що існує необхідність посилення відповідальності за порушення законодавства в сфері охорони і захисту лісів.

«Пропонуємо запровадити адміністративну відповідальність для службових осіб за невнесення та несвоєчасне внесення інформації до електронного обліку деревини. Також пропонуємо запровадити адміністративну та кримінальну відповідальність за закупівлю та використання незаконно заготовленої деревини», - зазначив він.

Учасники наради загалом позитивно оцінили запропоновані зміни до законодавства та висловили пропозиції щодо технічного доопрацювання законопроєкту.