Одеський припортовий відправляє партію карбаміду до Індії
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба підприємства.
"17 серпня до причалу №2 АТ «ОПЗ» пришвартувалося судно DAIMONGATE. На борт завантажують 36,5 тис. тонн карбаміду. Хімічна продукція відправиться до Індії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що завод продовжує нарощувати темпи виробництва й експорту хімічної продукції. У липні один з агрегатів виробництва карбаміду перебував на плановому капітальному ремонті, який на початку серпня успішно завершено.
У період із липня до середини серпня цього року ОПЗ виробив 83 тис. тонн карбаміду та 73 тис. тонн аміаку, в тому числі 25,5 тис. тонн товарного.
За цей період відвантажено на експорт 74 тис. тонн карбаміду та 16,7 тис. тонн товарного аміаку.
Як повідомляв Укрінформ, у другому кварталі 2020 року Одеський припортовий завод працював з частковою завантаженістю виробничих потужностей (1 агрегат аміаку та 2 агрегати карбаміду) за договором переробки давальницької сировини з компанією "Агро Газ Трейдінг" і отримав 336,6 млн грн чистого прибутку.
На фінансовий результат вплинуло зміцнення курсу національної валюти в цей період, у результаті чого заборгованість перед компанією Ostchem ltd станом на 30 червня 2020 року зменшилась на 3,4% і склала 8 808,8 млн грн.
Без урахування курсових різниць, які впливають на фінансовий результат, підприємство за другий квартал отримало 27,7 млн грн прибутку.