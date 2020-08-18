Одеський припортовий відправляє партію карбаміду до Індії

На причалі АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) триває завантаження партією карбаміду балкера Daimongate, який вирушить із порту "Південний" до Індії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба підприємства.

"17 серпня до причалу №2 АТ «ОПЗ» пришвартувалося судно DAIMONGATE. На борт завантажують 36,5 тис. тонн карбаміду. Хімічна продукція відправиться до Індії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завод продовжує нарощувати темпи виробництва й експорту хімічної продукції. У липні один з агрегатів виробництва карбаміду перебував на плановому капітальному ремонті, який на початку серпня успішно завершено.

У період із липня до середини серпня цього року ОПЗ виробив 83 тис. тонн карбаміду та 73 тис. тонн аміаку, в тому числі 25,5 тис. тонн товарного.

За цей період відвантажено на експорт 74 тис. тонн карбаміду та 16,7 тис. тонн товарного аміаку.

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Як повідомляв Укрінформ, у другому кварталі 2020 року Одеський припортовий завод працював з частковою завантаженістю виробничих потужностей (1 агрегат аміаку та 2 агрегати карбаміду) за договором переробки давальницької сировини з компанією "Агро Газ Трейдінг" і отримав 336,6 млн грн чистого прибутку.

На фінансовий результат вплинуло зміцнення курсу національної валюти в цей період, у результаті чого заборгованість перед компанією Ostchem ltd станом на 30 червня 2020 року зменшилась на 3,4% і склала 8 808,8 млн грн.

Без урахування курсових різниць, які впливають на фінансовий результат, підприємство за другий квартал отримало 27,7 млн грн прибутку.