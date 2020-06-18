Одеський припортовий експортував рекордні за останні 5 років обсяги продукції

ПАТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) за січень-травень 2020 року відвантажило на експорт рекордні за останні п’ять років обсяги хімічної продукції: 1,2 млн тонн аміаку та 402,4 тис. тонн карбаміду.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

"Вперше за останні 5 років публічне акціонерне товариство «Одеський припортовий завод» відвантажило на експорт рекордну кількість хімічної продукції, зокрема, аміаку: в травні 2020 року – 273 тис. тонн, з початку року – 1 млн 213 тис. тонн. Також у червні відвантажено 99,3 тис. тонн карбаміду, а з початку року – 402,4 тис. тонн", йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у травні 2020 року ОПЗ відновив співпрацю з українськими підприємствами щодо прийому аміаку залізничним транспортом, його зберігання й відвантаження на експорт. Зокрема, у червні поточного року буде відвантажено 20 тис. тон продукції, що принесе заводу 10,5 млн грн додаткового доходу.

За словами в.о. голови правління – директора ПАТ «ОПЗ» Миколи Синиці, заводчани запроваджують нові заходи, які дозволяють заощаджувати кошти. Зокрема, створення конкурентного середовища та прозорої тендерної процедури в системі закупівель дозволило збільшити середню кількість учасників торгів із 2,9 у травні до 3,5 у червні. Завдяки цьому, стверджує директор ОПЗ, лише за першу половину червня підприємству вдалося заощадити 5,4 млн грн.

Завод продовжує працювати за договором на переробку давальницької сировини з ТОВ «Агро Газ Трейдінг». Через обмеження, які діяли в Україні після введення карантину, керівництву підприємства не вдалося провести новий відбір постачальника давальницької сировини. Втім, уточнив Синиця, вдалося збільшити шляхом переговорів тарифи на переробку давальницької сировини: у виробництві аміаку – на 2 долари за 1 тону, у виробництві карбаміду – на 3 долари за 1 тону. Економічний ефект від введення нових тарифів за квітень-травень становив 500 тис. доларів.

Наразі ПАТ "Одеський припортовий завод" готується провести новий відбір постачальника давальницької сировини, триває обговорення проєкту конкурсної документації з потенційними компаніями-учасниками.

Як повідомляв Укрінформ, на початку травня, вперше з 2016 року АТ «Одеський припортовий завод» отримало аміак українського виробництва для відправлення на експорт. ОПЗ уклав договори до кінця 2020 року на перевантаження 256 тис. тонн українського аміаку, який надходитиме залізничним транспортом. За словами Миколи Синиці, ведуться переговори на перевалку ще 60 тис. тонн аміаку на місяць. З початку дії договорів, які планується укласти, є надія, що за рік завод вийде на перевантаження 1 млн тонн хімічної продукції.

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Також повідомлялося, що будівництво Одеського припортового заводу розпочалося у 1975 році, а свою продукцію завод випускає з 1978 року.

Підприємство спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду та іншої хімічної продукції. Завод також приймає та перевантажує в морські судна на експорт продукцію інших підприємств України та Росії: аміак, карбамід, метанол і рідкі комплексні азотні добрива. Хімічна продукція від інших підприємств надходить на перевантажувальні комплекси заводу залізницею та аміакопроводом Тольяті – Горлівка – Одеса довжиною 2417 км.

На експорт у 2019 році ОПЗ перевантажив: 2,55 млн тонн аміаку, що на 117% більше, ніж у 2018 році (з них – 18,6 тис. тонн власного виробництва); 352,3 тис. тонн карбаміду, що майже у 4 рази більше, ніж у 2018 році (з них – 288,5 тис. тонн власного виробництва).