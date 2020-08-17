Держбанки працюють над зниженням обсягів проблемних кредитів – НБУ

Державні «Ощадбанк» та «Укрексімбанк» реалізують план заходів для зменшення обсягів проблемних кредитів (NPL).

Як передає Укрінформ, про це йшлося на зустрічі керівництва цих банків з головою НБУ Кирилом Шевченком, повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці.

Голова Національного банку 14 серпня зустрівся з топ-менеджментом та членами наглядових рад «Ощадбанку» та «Укрексімбанку», зокрема для обговорення старту реалізації планів зі зниження обсягу NPL.

«Скорочення обсягу проблемних кредитів у банківській системі є одним з пріоритетів роботи Національного банку», - наголосив Шевченко.

Наразі вагома частка NPL зосереджена у державних банках. Саме тому Національний банк разом з урядом надають широкий інструментарій для зниження рівня проблемних кредитів.

«Мова і про можливість списання за рахунок резервів, і про продаж через голландські аукціони. Також держбанки можуть діяти згідно із законом «Про фінансову реструктуризацію», - зазначив голова НБУ. Представники державних банків розповіли про заходи, які вже вдалося реалізувати в напрямку зниження рівня NPL, а також поділилися найближчими планами на майбутнє.

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Як повідомлялося, наприкінці червня Рада з фінансової стабільності (РФС) затвердила трирічні плани зі зниження NPL у держбанках. Затвердження планів означає виконання одного зі структурних пунктів програми співпраці України з МВФ. Реалізація цих планів буде підлягати щоквартальному моніторингу з боку РФС і Національного банку та щорічному оцінюванню в рамках процесу наглядової перевірки та оцінки НБУ (SREP).