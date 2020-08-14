НБУ підготував нові вимоги до договорів між банками та їхніми клієнтами

Національний банк розробив та пропонує обговорити нові вимоги до розкриття в договорах з клієнтами інформації про споживчі кредити та депозити, а також перелік умов, включати які до договору буде заборонено.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що головна мета нових вимог – споживач має чітко усвідомлювати зміст договору, свої права та зобов’язання за ним. Відповідно, договір має містити повну та зрозумілу інформацію про послугу, основні характеристики, порядок унесення змін до тарифів, перелік додаткових послуг, права клієнта та зобов’язання, а також наслідки невиконання умов договору.

Договори про надання фінансових послуг, включаючи договори приєднання, мають містити уніфікований опис послуг для їх кращого розуміння споживачами.

Договір про відкриття депозиту мусить додатково містити інформацію про вид вкладу, строк зберігання, дату повернення коштів, право продовжити строк вкладу, розмір запропонованих процентів, порядок їх виплати іншу інформацію.

Договір про споживчий кредит міститиме перелік умов, за яких можлива зміна процентної ставки чи інших платежів, а також інформацію про витрати на додаткові послуги з посиланням на всі тарифи й комісії, що що їх має сплатити клієнт.

Також Нацбанк визначив перелік недобросовісних умов, які буде заборонено включати до договорів.

Зокрема, регулятор пропонує заборонити включати до договорів положення, що: обмежують можливість клієнта подати скаргу щодо виконання умов договору банком, дають можливість банку змінювати умови послуги та тарифи без попереднього повідомлення, дають право банку вимагати від клієнта сплати за ще не надані послуги чи вимагати дострокового повернення кредиту, якщо договір не містив попередження клієнта про можливість такої вимоги.

Обговорення вимог триватиме до 17 серпня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, Нацбанк заявив, що з 1 вересня 2020 року запрацюють нові правила захисту прав споживачів фінансових послуг – вимоги до реклами банків та калькулятори на вебсайтах.