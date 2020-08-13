Замість "нуля" - 1700% річних: НБУ застерігає від кредитів без паспорта

Національний банк закликає громадян обережно ставитися до кредитів "без паспорта та довідки про доходи", "кредити під 0% за 10 хвилин", "клієнтам з поганою кредитною історією" тощо.

Клієнти мають пам'ятати, що ставка 0% або 0,01% за мікрокредитом може діяти впродовж пільгового періоду, наприклад, 5 днів, після чого вступають у дію звичайні тарифи, 100%, 700% і навіть 1700% річних, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу НБУ у Фейсбуці.

Національний банк України наводить три головні правила, які допоможуть запобігти ситуаціям, коли кредит "під 0%" на ділі виявляється кредитом "під 1 700%".

Правило перше – звертайте увагу, що ставка 0% або 0,01% за мікрокредитом може діяти впродовж пільгового періоду, наприклад, 5 днів. Після цього вступають у дію звичайні тарифи. А тут можуть ховатися 100%, 700% і навіть 1700% річних.

Правило друге – звертайте увагу, що небанківські фінустанови вказують ставку за кредитом 1-2%. Виглядає привабливо. Але це ставка за один день. Зважаючи на невеликий платіж, умовно 10–20 гривень у день, клієнт може не перейматися через прострочення та невчасне виконання своїх зобов’язань. Проте після цього спрацьовують штрафи, комісії та нараховується пеня.

Правило третє – відразу чітко розберіться з графіком погашення кредиту та штрафами у випадку прострочення. Саме штрафи можуть збільшити ваш борг у рази.

Деякі мікрофінансові компанії у випадку прострочки автоматично збільшують ставку за кредитом. До того ж додається ще й штраф (наприклад, 2% від простроченого платежу в перший день прострочки і ще плюс 2% кожного наступного дня) та пеня (наприклад, 1,5% від суми кредиту за кожен день прострочки).

Так, фінансова установа могла не пояснити детально умови кредиту та штрафи. Але ж і клієнт міг не розібратися. Зігнорувати. Просто підписати договір, отримати свою позику, не зрозумівши, яку відповідальність взяв на себе. Кредит так не працює. Це угода. Тому варто ще на старті розібратися з умовами.

Зазначається, що Національний банк для захисту споживачів, підтримує зміни до законодавства, які поширять вимоги до розкриття повної процентної ставки за кредитом на кредити менше однієї мінімальної зарплати та терміном менше одного місяця. Йдеться про законопроєкт № 1109, який наразі готується до другого читання в парламенті. Документ також пропонує встановити максимальну планку штрафів, які фінансова компанія матиме право нарахувати клієнту. Це захистить громадян від штрафів та пеней, сума яких сьогодні в рази і навіть десятки разів може перевищувати суму кредиту. Також НБУ планує встановити вимоги до розкриття небанківськими фінансовими компаніями інформації про послуги, в тому числі в рекламних матеріалах. Вони будуть зобов’язані повідомляти реальні процентні ставки та інформувати клієнтів про наслідки порушення договору.

Як повідомляв Укрінформ, із 1 липня 2020 року Нацбанк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.