Банки зобов'язали публікувати на сайтах реальні ставки за кредитами

Національний банк зобов'язав фінустанови публікувати на сайтах реальні ставки за кредитами.

Вимоги до розкриття банками інформації про послуги в рекламі та на вебсайтах запрацюють із 1 вересня 2020 року, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу НБУ.

Головна зміна, яка має відбутися на вебсайтах та в рекламі банків, – повинна з’явитись достовірна, правдива, актуальна та достатня за обсягом інформація про депозити та кредити, їх вартість, умови та ризики, яка не вводитиме клієнтів в оману. Це дасть змогу споживачам розуміти умови отримання послуг, порівнювати послуги декількох банків та приймати справді зважені фінансові рішення.

У Нацбанку зазначають, що банки повинні надавати повну інформацію про кредити та депозити для громадян на вебсайті в єдиному уніфікованому форматі. Насамперед банки зобов’язані вказувати реальну річну ставку за кредитом, наявність додаткових послуг (наприклад, страхової компанії, державного реєстратора, нотаріуса, оцінювача) та їх вартість для клієнта, строк послуги, орієнтовну загальну вартість кредиту, періодичність погашення кредиту, попередження про можливі наслідки у випадку прострочення виплат за кредитом, умови дострокового зняття грошей із депозиту та інші. Клієнт, зайшовши на вебсайт будь-якого банку, повинен мати змогу завантажити файл з вичерпною інформацією про повну вартість, умови отримання послуги, ризики для себе тощо.

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Також на вебсайтах банків мають запрацювати калькулятори для розрахунку витрат за користування споживчим кредитом чи доходів від розміщення коштів на депозит.

Також у рекламі обов’язково повинні бути вказані основні характеристики послуги: для кредиту – реальна річна процентна ставка, максимальна сума кредиту та його строк, для депозиту – річна процентна ставка, строк вкладу, валюта та мінімальна сума.

Ці вимоги стосуються телевізійної реклами, радіореклами, реклами на білбордах та на інтернет-банерах.

Вимоги стосуються лише реклами конкретних продуктів або послуг для громадян і не розповсюджуються на рекламу послуг для бізнесу та фізичних осіб-підприємців, а також не застосовуються до іміджевої та категорійної реклами банків.

За неналежне розкриття інформації передбачено штрафні санкції від 50 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне порушення.

Нацбанк ухвалив вимоги до розкриття інформації наприкінці 2019 року, після того, як отримав повноваження на захист прав споживачів. Через коронакризу Національний банк відтермінував вимоги до вересня цього року.