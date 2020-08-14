Україна та Казахстан з 17 серпня поновлюють авіасполучення

Авіасполучення між Україною та Казахстаном після тимчасового припинення в рамках карантинних заходів відновлюють з 17 серпня.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує пресслужба міністерства.

“Республіка Казахстан готова відновити міжнародне авіасполучення з Україною вже з 17 серпня. Безпека та дотримання всіх необхідних епідеміологічних вимог залишаються для нас пріоритетом у здійсненні авіа- та інших видів перевезень. І ми теж підтверджуємо свою готовність та бажання відновити польоти між нашими країнами”, - сказав Криклій.

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У Міністерстві інфраструктури також повідомили, що відповідно до Протоколу засідання Міжвідомчої комісії з недопущення виникнення і розповсюдження коронавірусної інфекції на території Республіки Казахстан від 11 серпня 2020 року, було прийнято рішення відновити з 17 серпня 2020 року міжнародні авіарейси з Україною. Про це йдеться в офіційному листі, надісланому відомством до Державної авіаційної служби України.

Як повідомляв Укрінформ, з 5 червня в Україні відновлено після карантинної заборони внутрішнє авіаційне сполучення, з 15 червня Україна почала здійснювати міжнародні авіарейси.