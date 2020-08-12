У Криклія розроблять авіаційну стратегію до кінця осені

У Міністерстві інфраструктури триває робота над авіаційною стратегією, яку планується завершити до кінця осені.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю "Економічній правді".

"Зараз ми займаємося авіастратегією і найближчим часом почнемо дуже активно з великими консалтинговими компаніями просувати цей процес. Думаю, що до кінця осені у нас вже буде фінальний продукт - з деталями, цифрами, розумінням, з усіма KPI, і на цьому етапі щодо національного перевізника теж зможемо синхронізувати процеси", - сказав Криклій.

Коментуючи слова Президента Володимира Зеленського про необхідність створення в Україні державної авіакомпанії, у парку якої будуть літаки вітчизняного виробництва, Криклій зауважив, що це питання необхідно розглядати у контексті авіаційної стратегії. "Сама по собі авіакомпанія, напевно, не цікава. Але компанія, яка підв`язана до аеропортів, хабів і розвиває транзитну модель – це стає цікавіше", - зазначив він.

За його словами, також цікаво було б, якби така авіакомпанія працювала б на внутрішні перевезення і завантажувала б замовленнями підприємство "Антонов".

"Тому що коли на виставку Ле-Бурже (Міжнародна паризька авіаційно-космічна виставка - ред.) приїжджає наш "Антонов" і каже: "Беріть пасажирський літак "Антонов", перше питання, яке там ставлять: "А вони літають на ваших авіарейсах внутрішніх?" – "Ні". Про що далі говорити?" - сказав Криклій.

Він наголосив, що "Антонов" слід вивести на інший рівень, тому що наразі підприємство "виробляє небагато", а в основному займається вантажоперевезеннями, завдяки чому і тримається "на плаву".

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 22 квітня висловив переконання, що в Україні має бути створена державна авіакомпанія, у парку якої будуть літаки вітчизняного виробництва. Він висловив обурення у зв'язку з тим, що таке велике державне підприємство, як "Антонов", не побудувало за останні роки жодного літака.