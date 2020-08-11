Команда "Укроборонпрому" презентувала віце-прем’єр міністру — міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олегу Уруському концепцію другої секторальної бізнес-одиниці – холдингу авіаремонтів.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт концерну, його планують створити після корпоратизації державних підприємств, що здійснюють ремонт та обслуговування військових літаків, вертольотів та двигунів до них.

Як зазначається, презентація відбулася 11 серпня під час робочої наради Уруського з керівниками авіаремонтних підприємств ДК "Укроборонпром" на Луцькому ремонтному заводі "Мотор", що входить до складу концерну.

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Олег Яковенко, директор зі стратегії ДК "Укроборонпром", розповів, що нова бізнес-одиниця буде надавати послуги з ремонту, обслуговування, модернізації та виготовлення військової та цивільної авіаційної техніки для забезпечення потреб вітчизняних та іноземних замовників, з виключним пріоритетом сил безпеки і оборони України.

Холдинг планують створити з 7 авіаремонтних підприємств-учасників концерну, які в процесі корпоратизації будуть реорганізовані у групи компаній: авіаремонтних, з виробництва двигунів та вертольотів.

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Як зауважили в Укроборонпромі, така модель корпоративного управління покликана створити синергію спроможностей учасників корпорації щодо ремонтів та модернізацій різних типів авіатехніки (бойових та цивільних вертольотів; бойових, навчальних, військово-транспортних та цивільних літаків), усіх елементів конструкцій (планер, авіоніка, агрегати, двигуни та ін.) та виробництва й відновлення вузлів та агрегатів (в т.ч. в рамках імпортозаміщення). Очікується, що новостворена корпорація авіаремонтів дозволить здійснити глибоку модернізацію існуючої бойової техніки в Україні та реалізацію програми "Українські вертольоти".

Укроборонпром презентував у Луцьку галузевий холдинг авіаремонтів

Також автори концепції передбачають поступову інтеграцію нової авіаремонтної корпорації в західний ринок обслуговування військової та цивільної авіатехніки.

У концерні нагадали, що концепцію першої галузевої корпорації – радарних систем – команда Укроборонпрому представила наприкінці липня. В цілому реформа державного концерну "Укроборонпром" передбачає корпоратизацію державних підприємств-учасників та створення галузевих холдингів навколо прогресивних підприємств концерну, а також реорганізацію самого Укроборонпрому та запровадження міжнародних стандартів корпоративного управління.

Фото: Укроборонпром