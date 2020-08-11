Укроборонпром передав замовникам з початку року майже 450 одиниць техніки та озброєння

У першому півріччі 2020 року Укроборонпром передав 443 одиниці нового, модернізованого та відремонтованого озброєння та військової техніки замовникам.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні Концерну.

Зокрема, за два квартали поточного року замовники отримали 32 одиниці нової та 272 одиниці відремонтованої бронетехніки; 6 відновлених одиниць авіаційної техніки; майже сотню одиниць високоточної зброї та боєприпасів; 42 одиниці різних видів радіолокаційної техніки, радіозв’язку та іншої спеціальної техніки.

Окрім того, у першому півріччі року судноремонтні підприємства Концерну відремонтували три малих броньованих артилерійських катери та один десантний.

Попри особливий режим роботи, введений в ДК "Укроборонпром" у березні у відповідь на надзвичайну ситуацію з коронавірусом в Україні, підприємства Концерну виконали 95% виробничого плану першого півріччя та реалізували продукції на суму 12,8 млрд грн. Для порівняння, у 2019 році за цей же період було реалізовано продукції на суму 12,9 млрд. грн.

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За підсумками першого півріччя Укроборонпром отримав 14,4 млрд грн чистого доходу, що майже так само, як в минулому році; і 480 млн грн чистого прибутку, що на 7% краще показників минулого року.