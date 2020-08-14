В Україні скорочується поголів'я сільгосптварин

Станом на 1 серпня 2020 року порівняно з аналогічною датою минулого року поголів'я всіх видів сільськогосподарських тварин зменшилося на 3,4-6,7%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

На 1 серпня 2020 року поголів’я великої рогатої худоби (ВРХ) в Україні становило близько 3,45 млн голів (на 6,7% менше, ніж на 1 серпня 2019 року). У тому числі сільськогосподарські підприємства утримували 1,03 млн голів ВРХ (на 8,1% менше), господарства населення — 2,42 млн голів (на 6,0% менше). Зокрема, корів в Україні на 1 серпня 2020 року налічувалося 1,78 млн голів (на 6,3% менше, ніж на 1 серпня 2019 року): 0,43 млн – у сільгосппідприємствах (на 6,0% менше) і 1,35 млн у господарствах населення (на 6,4% менше).

Свиней в Україні на вказану дату налічувалось 6,12 млн голів (на 4,4% менше, ніж на 1 серпня 2019 року): 3,49 млн голів у сільськогосподарських підприємствах (на 1,2% менше) та 2,63 млн голів у господарствах населення (на 8,2% менше).

Також на 1 серпня цього року в країні утримувалось 1,45 млн овець та кіз (на 6,2% менше, ніж роком раніше): 160,0 тис. голів сільськогосподарськими підприємствами (на 15,3% менше) та 1,29 млн господарствами населення (на 4,9% менше).

Поголів’я свійської птиці з 1 серпня 2019 року по 1 серпня 2020 року зменшилося на 3,4% – до 248,93 млн голів: у сільськогосподарських підприємствах воно зменшилося на 5,1% (до 119,80 млн голів), у господарствах населення – на 1,7% (до 129,13 млн голів).

Як повідомлялося, за даними Держстату, на 1 серпня 2019 року порівняно з 1 серпня 2018 року поголів’я ВРХ в Україні зменшилось на 4,4% (до 3,72 млн голів), зокрема корів – на 4,4% (до 1,92 млн голів); свиней – на 1,5% (до 6,40 млн голів), овець та кіз — на 3,2% (до 1,54 млн голів); поголів’я свійської птиці збільшилося на 3,9% (до 257,62 млн голів).