В Україні скорочується поголів'я сільгосптварин

Станом на 1 липня 2020 року у порівнянні з аналогічною датою минулого року поголів'я усіх видів сільськогосподарських тварин зменшилося на 1,9-6,6%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

На 1 липня 2020 року поголів’я великої рогатої худоби (ВРХ) в Україні становило близько 3,47 млн голів (на 6,6% менше, ніж на 1 липня 2019 року). У тому числі сільськогосподарські підприємства утримували 1,03 млн голів ВРХ (на 8,5% менше), господарства населення — 2,44 млн голів (на 5,7% менше).

Свиней в Україні на вказану дату налічувалось 6,07 млн голів (на 5,2% менше, ніж на 1 липня 2019 року): 3,46 млн голів у сільськогосподарських підприємствах (на 3,1% менше) та 2,61 млн голів у господарствах населення (на 8,2% менше).

Також на 1 липня цього року в країні утримувалось 1,47 млн овець та кіз (на 6,3% менше, ніж роком раніше): 163,6 тис. голів сільськогосподарськими підприємствами (на 16,0% менше) та 1,31 млн господарствами населення (на 5,0% менше).

Поголів’я свійської птиці з 1 липня 2019 року по 1 липня 2020 року зменшилося на 1,9% – до 248,79 млн голів: у сільськогосподарських підприємствах воно зменшилося на 2,4% (до 121,35 млн голів), у господарствах населення – на 1,4% (до 127,44 млн голів).

Як повідомлялося, за даними Держстату, на 1 липня 2019 року у порівнянні з 1 липня 2018 року поголів’я ВРХ в Україні зменшилось на 4,1% (до 3,74 млн голів), свиней – на 0,4% (до 6,41 млн голів), овець та кіз — на 3,5% (до 1,58 млн голів); поголів’я свійської птиці збільшилося на 2,9% (до 253,62 млн голів).