Товарообіг України цьогоріч сягнув майже $55,5 мільярда: частка імпорту та експорту

За січень-липень 2020 року товарообіг України з країнами світу становив $55,48 млрд.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна митна служба України.

Імпорт товарів в Україну за вказаний період зменшився на 13% порівняно із січнем-липнем 2019 року, до 28,8 млрд дол. Експортували товарів з України за 7 місяців цього року на 26,6 млрд дол., на 7% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Відповідно, сальдо зовнішньої торгівлі України за січень-липень 2020 року було від’ємним і становило 2,2 млрд дол.

Частка країн ЄС у загальній вартості імпорту товарів в Україну за січень-липень 2020 року становила 43%, країн СНД – 16%. Частка країн ЄС у експорті товарів з України за вказаний період становила 37%, країн СНД – 13%.

Головними позиціями українського експорту у січні-липні 2020 року були зернові (18,5% від загального обсягу), чорні метали (16,9%), жири та олії тваринного або рослинного походження (12,8%); імпорту – палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки (15,8%), реактори ядерні, котли, машини, обладнання ї механічні пристрої (10,7%), засоби наземного транспорту, їх частини та обладнання (9,6%).

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держстату, у січні-травні 2020 року експорт товарів становив 19,53 млрд дол. (на 6,5% менше порівняно із січнем-травнем 2019 року), імпорт – 20,15 млрд дол. (на 14,5%). Негативне сальдо становило 620,6 млн дол. (у січні-травні 2019 року воно було також негативне і становило майже 2,67 млрд дол.).