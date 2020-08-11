У Мінекономіки планують експортувати 17,2 мільйона тонн пшениці

За прогнозом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Україна у 2020/2021 маркетинговому році (МР) експортує 17,2 млн тонн пшениці.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Висоцький у Фейсбуці за підсумками наради 10 серпня.

"Провів щотижневу нараду з профільними асоціаціями - представили прогнозний баланс ринку зернових, що передбачає експорт пшениці 17,2 млн тонн та перехідні залишки 1,7 млн тонн у 2020/21 МР", - зазначив Висоцький.

За його словами, також відбулося засідання штабу з розвитку зрошення, на якому домовились протягом місяця подати план заходів з розвитку зрошення і завершити розробку законопроєкту про об'єднання водокористувачів, аби у вересні представити документ для обговорення в парламенті.

Як повідомляв Укрінформ, з початку 2020/2021 маркетингового року (розпочався 1 липня) по 3 серпня Україна експортувала 2,52 млн тонн зернових та зернобобових, що на 36,3% менше, ніж на аналогічну дату 2019/2020МР. Відповідні дані надав Інформаційно-аналітичний портал АПК.

Зокрема, з 1 липня по 3 серпня 2020 року було експортовано 1,26 млн тонн пшениці (на 11,2% менше, ніж на аналогічну дату минулого МР).

У попередньому маркетинговому році (липень 2019 року – червень 2020 року) було експортовано 20,5 млн тонн пшениці.