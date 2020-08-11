На підтримку аграріїв цьогоріч виділили 4 мільярди, наступного буде більше - Петрашко

Уряд напрацьовує додаткові позиції до програми державної підтримки агровиробників України на наступний рік - у 2021 році вона буде більшою, ніж у нинішньому.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко на відкритті 32-ої Міжнародної аграрної виставки AGRO-2020.

"Хочу нагадати, що ще у 2001 році експорт (зерна - ред.) складав тільки 1 млн тонн, зараз понад 50 млн тонн. Але на цьому ми зупинятися не будемо. Є державні програми підтримки. На цей рік виділено 4 млрд грн. Разом з вами, з асоціаціями, за попередні роки напрацьовано багато пропозицій щодо того, якою має бути державна підтримка у 2021 році. Ми сподіваємося, що вона буде більшою",- сказав Петрашко.

Вітаючи учасників виставки AGRO-2020, яка сьогодні розпочала свою роботу у Києві, він висловив упевненість, що досягнення аграрного сектору зростатимуть і надалі.

"У цьому році, ми вважаємо, буде також продовжено нарощування обсягів урожаю, потенціал величезний", - запевнив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 32-га Міжнародна аграрна виставка AGRO-2020 почала свою роботу в Києві. Участь у виставці на площі 25,47 тис. квадратних метрів беруть 729 учасників з п'яти країн світу.

Фото: me.gov.ua