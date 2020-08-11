У Києві відкрилася міжнародна виставка AGRO-2020

У Києві відкрилася 32-а міжнародна агропромислова виставка AGRO-2020.

Як передає Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у вітальному слові під час відкриття виставки заявив, що аграрний сектор України має бути не лише постачальником сировини, але й застосовувати найкращі наукові технології, удосконалювати процеси переробки для того, щоб додана вартість та прибутки залишались в державі.

"Відкриття виставки - непересічна подія не лише для України, а й для всього світу, оскільки Україна займає лідерські позиції в агропромисловому бізнесі. Перші місця, перша десятка і пшениця, і кукурудза, ячмінь, пшениця... Сьогодні на виставці, я впевнений, представлені найкращі підприємства агропромислової галузі, найкращі техніка, технології, найкращі інновації, наукові установи, промислові виробники, ті, хто є лідерами і в Україні, і в світі. Вітаю, дякую за вашу роботу, за сплату податків, за робочі місця, які ви створюєте", - сказав Шмигаль.

Він додав, що з боку уряду велика увага приділяється програмам розвитку аграрної галузі - це напрямки реформування земельних відносин, земельне господарство, це напрямки підтримки малого підприємництва, малого фермерства.

"Це, звичайно ж, програми переробки в агропромисловому секторі і ще цілий ряд секторів, яким сьогодні дійсно приділяють увагу... Саме сьогодні під час огляду виставки ми зможемо проговорити якісь речі, яким треба більше уваги", - закликав Прем'єр-міністр.

Він подякував аграріям за те, що під час кризи, під час випробувань в Україні і світі аграрії України залишилися "островом, на який спирається економіка України і спираються колективи і сім'ї".

Як повідомлялося, агропромислова виставка AGRO-2020 триватиме в Києві 11-14 серпня.

Фото: КМУ