Банки схвалили 80% заявок аграріїв Півдня на реструктуризацію проблемних кредитів — Петрашко
Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки, такої домовленості із банками вдалося досягти після поїздки міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря Петрашка в Одеську область.
"Через об’єктивні погодні причини аграрії Півдня, на жаль, не могли представити банкам позитивну фінансову звітність. Тому це ставало однією з головних причин для відмов у користуванні кредитними програмами. За активної комунікації з банками та наголошенні на форс-мажорних обставинах нам вдалося досягти консенсусного розуміння у вирішенні 80% проблемних питань від аграріїв", - заявив Петрашко.
За його словами, таким чином, сума від позитивних рішень склала 270,4 млн грн, що є суттєвою допомогою для тих, хто стикнувся з фінансовими проблемами через посуху та втрату врожаю.
У міністерстві нагадали, що нині діють кілька державних програм, якими можуть скористатися аграрії. Серед них - «Доступні кредити 5-7-9%» (станом на 7 серпня видано 1 991 кредит на загальну суму 4 227,3 млн грн, 56% цієї суми - сільськогогосподарським виробникам; кількість банків-партнерів - 18). Також діє «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів», на яку передбачено 1,2 млрд грн (станом на 5 липня направлено 125 млн грн на уповноважені банки, які, в свою чергу, спрямують їх виробникам; кількість банків-партнерів - 33).
Як повідомляв Укрінформ, сільгоспвиробники Одещини посіяли озимі культури майже на 12 млн гектарів, в тому числі пшеницю — на 852 тисяч га, ячмінь — на 580 тисяч га. Однак у південних районах Одещини, за даними Гідрометцентру, торік було зафіксовано 331 мм опадів, що в 3,6 раза менше норми. Ситуація погіршилася через посушливу весну 2020 року та заморозки. Внаслідок несприятливих погодних умов було втрачено понад половину посівів зернових культур, хоча документально оформлено менші обсяги — загибель озимих на площі 315 тисяч. га, в тому числі 140 тисяч га пшениці, 100 тисяч га ячменю, 75 тисяч га рапсу.