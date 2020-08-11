Банки схвалили 80% заявок аграріїв Півдня на реструктуризацію проблемних кредитів — Петрашко

Банки реструктуризують 80% від загального обсягу проблемних кредитних зобов’язань сільськогосподарських підприємств Одещини, який становить 338 мільйонів гривень.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки, такої домовленості із банками вдалося досягти після поїздки міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря Петрашка в Одеську область.

"Через об’єктивні погодні причини аграрії Півдня, на жаль, не могли представити банкам позитивну фінансову звітність. Тому це ставало однією з головних причин для відмов у користуванні кредитними програмами. За активної комунікації з банками та наголошенні на форс-мажорних обставинах нам вдалося досягти консенсусного розуміння у вирішенні 80% проблемних питань від аграріїв", - заявив Петрашко.

За його словами, таким чином, сума від позитивних рішень склала 270,4 млн грн, що є суттєвою допомогою для тих, хто стикнувся з фінансовими проблемами через посуху та втрату врожаю.

У міністерстві нагадали, що нині діють кілька державних програм, якими можуть скористатися аграрії. Серед них - «Доступні кредити 5-7-9%» (станом на 7 серпня видано 1 991 кредит на загальну суму 4 227,3 млн грн, 56% цієї суми - сільськогогосподарським виробникам; кількість банків-партнерів - 18). Також діє «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів», на яку передбачено 1,2 млрд грн (станом на 5 липня направлено 125 млн грн на уповноважені банки, які, в свою чергу, спрямують їх виробникам; кількість банків-партнерів - 33).

Як повідомляв Укрінформ, сільгоспвиробники Одещини посіяли озимі культури майже на 12 млн гектарів, в тому числі пшеницю — на 852 тисяч га, ячмінь — на 580 тисяч га. Однак у південних районах Одещини, за даними Гідрометцентру, торік було зафіксовано 331 мм опадів, що в 3,6 раза менше норми. Ситуація погіршилася через посушливу весну 2020 року та заморозки. Внаслідок несприятливих погодних умов було втрачено понад половину посівів зернових культур, хоча документально оформлено менші обсяги — загибель озимих на площі 315 тисяч. га, в тому числі 140 тисяч га пшениці, 100 тисяч га ячменю, 75 тисяч га рапсу.